Грозит ли Украине радиация после атак по Ирану? Объяснение эксперта

Сейчас состояние окружающей среды вокруг объектов, которые были атакованы, с точки зрения радиационного воздействия не изменилось. Влияния на Украину от ударов по ядерным объектам в Иране нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время общения с журналистами.

По его словам, удар по ядерным объектам Ирана является резонансным событием.

Во-первых, состояние окружающей среды вокруг объектов, которые были атакованы, с точки зрения радиационного воздействия не изменилось, нет превышений уровней радиации. Во-вторых, мы сделали модель и соответствующие расчеты относительно возможности распространения продуктов, которые находились в этих объектах, в окружающую среду и возможное влияние на Украину", - заявил Кориков.

Он отметил, что наиболее дальний радиус загрязнения территории в сторону Украины - это граница между Ираном и Афганистаном.

"Дальше мы не видим каких-то загрязнений, которые бы привели к определенным контрмерам, тем более на территории Украины", - пояснил Кориков.