Грозит ли Украине дефицит дизеля в апреле: что говорят эксперты о тревожных прогнозах

Что написало Reuters

Агентство Reutres со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании Enkorr сообщило, что у украинских трейдеров нет никакой ясности по поводу ситуации с дизелем в апреле. Поставщики откладывают принятие решений до последнего момента из-за высоких цен на топливо вследствие конфликта на Ближнем Востоке.

"Переговоры продолжаются, но пока никто не называет конкретных объемов, гарантий или, тем более, премий", - сказал один из трейдеров.

Что говорят об этом эксперты

Информация, которую распространило Reuters, является либо искаженной, либо неправильно трактуемой, сказал РБК-Украина эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко.

По его словам, никакого дефицита не предвидится и законтрактованные объемы, с большой вероятностью, смогут удовлетворить спрос.

Начало посевной, как отметил Омельченко, также не должно негативно повлиять на ситуацию на топливном рынке.

"Не вижу до сих пор каких-то признаков кризиса вследствие начала традиционных весенних работ", - сказал он.

Информацию по поводу возможного апрельского дефицита опроверг и директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Публикации в СМИ он объяснил результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке.

"В течение марта объемы поставок происходят на уровне 2025 года, даже есть ожидания формирования определенного запаса на апрель. Контрактирование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано. Никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более, очередей за дизелем по 85 гривен почему-то нет", - написал Куюн на странице в Facebook.