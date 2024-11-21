Грозит ли Нетаньяху международная изоляция из-за ордера на арест МУС: объяснение политолога

Ханин напомнил, что история с ордерами длится больше года, и именно поэтому вердикт МКС не стал неожиданностью. Однако то, что в одном списке оказались Нетаньяху и главари ХАМАС может свидетельствовать о настроениях на организованную делегитимацию Израиля.

По мнению эксперта, для таких действий юридических оснований пока нет, а ни один юрист по международному праву не готов был подписаться под подобными заявлениями.

"Все эти структуры, в том числе ООН, которые были созданы, чтобы предотвращать преступления против человечества… На практике там задают тон диктаторские режимы. Это политический демарш, чтобы поддержать террористов и ослабить статус государства Израиль. Ввести санкции против политического и военного руководства, конкретно против премьера и уволенного Галанта", - заявил Ханин.

При этом Ханин не видит угроз для международной изоляции Нетаньяху . Он считает, что, несмотря на заявление Жозепа Борреля, Израиль давно общается не с "брюссельской бюрократией", а с конкретными европейскими партнерами, такими как Великобритания, Германия и т.д.

"На сегодняшний день нет никаких причин считать, что эти серьезные субъекты, задающие тон в международной повестке дня, будут придерживаться такого абсурдного решения", - отметил он.