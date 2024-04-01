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Забронируют ли журналистов от мобилизации: что говорят в Раде

Фото: глава Комитета по свободе слова Верховной рады Ярослав Юрчишин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Бронирование для журналистов в Украине не предусмотрено. Информационный фронт не рассматривается как отдельное направление.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Комитета по свободе слова Верховной рады Ярослав Юрчишин.

"Бронирование существует в других важных отраслях, то есть до 50% рабочих определенных предприятий или ведомств могут быть забронированы. Но говорить о бронировании журналистов именно не приходится по многим причинам", - сказал он.

По его словам, во-первых, в Украине нет столько мобилизационного ресурса, как в России, и нет такой роскоши, где все федеральные каналы забронировали.

"Во-вторых, у нас не рассматривается информационное направление как отдельное направление борьбы. Информационный фронт как таковой существует, но мы его игнорируем. Мы надеемся на сознательность наших медиа", - добавил депутат.

Как отметил Юрчишин, есть понимание, "что мобилизация работников медиа - это огромный козырь, потому что лучшие пресс-офицеры - это выходцы из медиа".

"И конечно они гораздо лучше работают с журналистами, и понимают, что показывать, как показывать, что журналист нам не враг, а человек, который пришел, покажет ваше направление, а затем на это направление приедет дополнительная амуниция, оружие и волонтерская помощь", - пояснил депутат.

Мобилизация в Украине

Напомним, во время войны мобилизации в Украине подлежат мужчины от 18 до 60 лет (фактически от 27 лет). Сейчас уже мобилизовано около 1 млн человек.

В Вооруженных силах Украины пересмотрели необходимость мобилизации после аудита определенных частей. Как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, цифра будет существенно меньше 500 тысяч, которую ранее озвучивал президент Владимир Зеленский.

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