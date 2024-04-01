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Чи забронюють журналістів від мобілізації: що кажуть в Раді

Фото: голова Комітету зі свободи слова Верховної ради Ярослав Юрчишин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Бронювання для журналістів в Україні не передбачено. Інформаційний фронт не розглядається як окремий напрямок.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова Комітету зі свободи слова Верховної ради Ярослав Юрчишин.

"Саме бронювання існує в інших важливих галузях, тобто до 50% робітників певних підприємств чи відомств можуть бути заброньовані. Але говорити про саме бронювання журналістів не доводиться з багатьох причин", - сказав він.

За його словами, по-перше, в Україні немає стільки мобілізаційного ресурсу, як в Росії, і "немає такої розкоші", де всі федеральні канали забронювали.

"По-друге, в нас не розглядається інформаційний напрямок як окремий напрямок боротьби. Інформаційний фронт як такий існує, але ми його ігноруємо. Ми сподіваємося на свідомість наших медіа", - додав депутат.

Як зазначив Юрчишин, є розуміння, "що мобілізація працівників медіа - це величезний козир, бо найкращі прес-офіцери - це вихідці з медіа".

"І звісно вони набагато краще працюють з журналістами, і розуміють, що показувати, як показувати, що журналіст нам не ворог, а людина, яка прийде, покаже ваш напрямок, а потім на цей напрямок приїде додаткова амуніція, зброя і волонтерська допомога", - пояснив депутат.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, під час війни мобілізації в Україні підлягають чоловіки від 18 до 60 років (фактично від 27 років). Зараз вже мобілізовано близько 1 млн осіб.

У Збройних силах України переглянули потребу в мобілізації після аудиту певних частин. Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, цифра буде суттєво меншою за 500 тисяч, яку раніше озвучував президент Володимир Зеленський.

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