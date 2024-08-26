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На пункте пропуска "Шегини" начинаются ремонтные работы: возможны задержки

Понедельник 26 августа 2024 08:15
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На пункте пропуска "Шегини" начинаются ремонтные работы: возможны задержки Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 26 августа, в 09:00 на пункте пропуска "Шегини - Медика" начнутся ремонтные работы, из-за которых возможны задержки при пересечении границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Как сообщает польская сторона, ремонт двух полос движения приведет к замедлению выезда грузового транспорта и автобусов из Украины в Польшу.

По предварительным данным, ремонт дорожного покрытия продлится до середины октября.

Таможенная служба Украины просит учитывать эту информацию при планировании маршрута, чтобы избежать возможных задержек.

Пункт пропуска "Шегини - Медика" является одним из самых загруженных автомобильных и пешеходных переходов на границе Украины с Польшей. Расположен он во Львовской области, неподалеку от села Шегини, на автодороге М11. С польской стороны расположен пункт пропуска "Медика".

Ранее ГНСУ сообщала, что с 21 августа при пересечении границы с Венгрией возможны задержки из-за комплексов работ, которые будут проведены на пунктах пропуска.

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