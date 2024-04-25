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Появятся ли ТЦК за границей и будут ли они вручать повестки: ответ Минобороны

Фото: в Минобороны рассказали, будут ли ТЦК работать за границей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут работать за границей. Вручение повесток за пределами Украины выглядит нереальным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире "Радио Свобода".

"ТЦК за границей работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за границей, - ред.) выглядит достаточно нереальным", - заявил он.

Спикер объяснил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации мужчинам призывного возраста как в Украине, так и за рубежом нужно в течение 60 дней обновить военно-учетные данные. Это можно будет сделать, в частности, через электронный кабинет.

"Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, конечно, стоит приезжать в Украину… Для тех, кто за границей, будет возможность сделать это (обновить военно-учетные данные, - ред.) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет", - отметил Лазуткин.

По словам спикера Минобороны, сейчас работают над тем, чтобы электронный кабинет заработал в июне. Он подчеркнул, что прохождение военно-врачебной комиссии в электронном кабинете не предусмотрено.

"Электронный кабинет пока не предусматривает прохождение ВВК. Речь идет об обновлении данных прежде всего - изменении места жительства, изменении семейного положения, бронировании, резервировании и т.д.", - добавил он.

 

Что этому предшествовало

Напомним, Кабмин запретил пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Согласно постановлению, украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей.

Также с 23 апреля МИД ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет за пределами Украины. Это объяснили новым законом о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

В МИД подчеркнули, что это временный шаг. Восстановить предоставление услуг обещают после вступления в силу закона, но с учетом его требований.

Какие ограничения для мужчин за рубежом в новом законе о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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ТЦКМобилизация в Украине