Военные смогут жениться в "Дії" вне очереди: детали
Правительство Украины приняло постановление, которое вводит приоритетную запись на "Брак онлайн" через "Дію" для военных. Отныне защитники и защитницы смогут жениться без очередей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации и главу ведомства Михаила Федорова.
Как воспользоваться услугой
Чтобы воспользоваться услугой, военные будут проходить авторизацию в приложении "Армия+", где будут выбирать сервис "Брак онлайн". Система автоматически перенаправит их в "Дію", где они получат приоритетный доступ к выбору даты и времени бракосочетания.
В день свадьбы нужно лишь перейти по ссылке в "Дії" - и вас будет ждать работник Цифрового ГРАГСа. Церемония длится до 30 минут. Все, что нужно, - смартфон и интернет.
Почему услуга стала популярной
В ведомстве отмечают, что это решение стало ответом на огромный спрос среди военных, которые не имеют возможности лично приехать в ГРАГС. Благодаря онлайн-формату бракосочетание теперь возможно в несколько кликов - без походов по учреждениям и долгих ожиданий.
Брак онлайн через "Дію" уже стал прорывом: более 4000 пар официально поженились, более 19 000 подали заявки, а более 2 миллионов украинцев сделали предложение через приложение. Благодаря новому функционалу любовь станет еще ближе - даже несмотря на войну и расстояние.
Напомним, услуга "Брак онлайн" позволяет гражданам жениться дистанционно с помощью видеосвязи. Этот сервис упрощает процесс регистрации брака, устраняя потребность посещать государственные учреждения. Услуга особенно полезна для военнослужащих, которые могут заключить брак даже находясь на передовой.
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