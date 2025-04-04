Военные смогут жениться в "Дії" вне очереди: детали

Правительство Украины приняло постановление, которое вводит приоритетную запись на "Брак онлайн" через "Дію" для военных. Отныне защитники и защитницы смогут жениться без очередей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации и главу ведомства Михаила Федорова .

Как воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться услугой, военные будут проходить авторизацию в приложении "Армия+", где будут выбирать сервис "Брак онлайн". Система автоматически перенаправит их в "Дію", где они получат приоритетный доступ к выбору даты и времени бракосочетания.

В день свадьбы нужно лишь перейти по ссылке в "Дії" - и вас будет ждать работник Цифрового ГРАГСа. Церемония длится до 30 минут. Все, что нужно, - смартфон и интернет.

Почему услуга стала популярной

В ведомстве отмечают, что это решение стало ответом на огромный спрос среди военных, которые не имеют возможности лично приехать в ГРАГС. Благодаря онлайн-формату бракосочетание теперь возможно в несколько кликов - без походов по учреждениям и долгих ожиданий.

Брак онлайн через "Дію" уже стал прорывом: более 4000 пар официально поженились, более 19 000 подали заявки, а более 2 миллионов украинцев сделали предложение через приложение. Благодаря новому функционалу любовь станет еще ближе - даже несмотря на войну и расстояние.