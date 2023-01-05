Обнаружили в 29 странах. Новый штамм COVID может вызвать очередную волну эпидемии, - ВОЗ

Штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 может привести к новой волне заболеваемости, его обнаружили уже в 29 странах на нескольких континентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Мы обеспокоены его темпами роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где новый штамм быстро заменил другие циркулирующие подварианты", - заявила технический специалист ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхове.

Одновременно с этим, чиновники ВОЗ не уверены, означает ли это, что больше людей попадет в больницу или умрет на фоне имеющегося у них иммунитета. Также в ВОЗ пока не знают, является ли Omicron XBB.1.5 более тяжелым, чем другие циркулирующие подварианты.

По словам Ван Керхове, ВОЗ работает над анализом серьезности нового штамма, который будет опубликован в ближайшие дни.