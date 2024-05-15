Считается ли брошенная в почтовый ящик повестка врученной: ответ Минобороны

В Украине нет такой нормы, что брошенная в почтовый ящик повестка считается врученной.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, в Украине отсутствует такая норма, которая бы считала, что брошенная в почтовый ящик повестка была вручена.
"На данный момент действует другая норма. Человек должен лично расписаться в повестке и только тогда она считается врученной", - сказал Лазуткин.
В то же время он добавил, что если появится постановление, которое будет по-другому это регулировать, тогда он это будет комментировать. Но пока этого нет.
С начала полномасштабной войны в Украине происходит мобилизация военнообязанных в Силы обороны Украины. При этом ряд норм законодательства были несовершенными, поэтому парламент принял закон, который позволил бы решить эту проблему.
Уже с 18 мая он вступит в силу. РБК-Украина подробно писало о том, какие нормы изменятся.
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