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Считается ли брошенная в почтовый ящик повестка врученной: ответ Минобороны

Архивное фото: повестка в почтовом ящике (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине нет такой нормы, что брошенная в почтовый ящик повестка считается врученной.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, в Украине отсутствует такая норма, которая бы считала, что брошенная в почтовый ящик повестка была вручена. 

"На данный момент действует другая норма. Человек должен лично расписаться в повестке и только тогда она считается врученной", - сказал Лазуткин.

В то же время он добавил, что если появится постановление, которое будет по-другому это регулировать, тогда он это будет комментировать. Но пока этого нет.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине происходит мобилизация военнообязанных в Силы обороны Украины. При этом ряд норм законодательства были несовершенными, поэтому парламент принял закон, который позволил бы решить эту проблему.

Уже с 18 мая он вступит в силу. РБК-Украина подробно писало о том, какие нормы изменятся.

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