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Чи вважається кинута в поштову скриньку повістка врученою: відповідь Міноборони

Архівне фото: повістка у поштовій скринці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні немає такої норми, що кинута в поштову скриньку повістка вважається врученою.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, в Україні відсутня така норма, яка б вважала, що кинута в поштову скриньку повістка була врученою. 

"На даний момент діє інша норма. Людина повинна особисто розписатися в повістці і тільки тоді вона вважається врученою", - сказав Лазуткін.

Водночас він додав, що якщо з'явиться постанова, яка по-іншому це регулюватиме, тоді він це коментуватиме. Але наразі цього немає.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні відбувається мобілізація військовозобов'язаних до Сил оборони України. При цьому низка норм законодавства були недосконалими, тому парламент ухвалив закон, який дозволив би вирішити цю проблему.

Уже з 18 травня він набуде чинності. РБК-Україна детально писало про те, які норми зміняться.

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