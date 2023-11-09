Успеет ли Украина выполнить четыре рекомендации Еврокомиссии до декабря: ответ Стефанишиной

Четыре дополнительных пункта для вступления Украины в ЕС, определенные Европейской комиссией, являются лишь рекомендацией, к которой может прислушаться Европейский совет. У них нет никакой связи с политическим решением, которое будет приниматься на саммите в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину во время совместной пресс-конференции с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой.

"Как вчера подсчитала Катарина (посол ЕС в Украине Катарина Матернова - ред.), когда передавала документ премьеру (премьер-министру Денису Шмыгалю - ред.) и мне, что на этапе к членству у государств-членов будет примерно сто возможностей заблокировать решение Украины о членстве в течение любого периода", - сказала Стефанишина.

По ее словам, четыре пункта, которые определены Европейской комиссией, действительно технические. По весу они не имеют ничего общего с семью рекомендациями, основополагающими реформами.

"Больше того, эти четыре пункта являются лишь рекомендацией, к которой может прислушаться Европейский совет или не прислушаться. Эти пункты не имеют никакой связи с политическим решением, которое будет приниматься в декабре", - пояснила министр.

Вступление Украины в ЕС

Украина еще в 2022 году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС необходимо выполнить 7 условий. По данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".

Добавим, что 7 ноября СМИ узнали детали "секретного" документа Еврокомиссии по Украине. Журналисты выяснили, что ЕК считает полностью выполненными 4 из 7 критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Отчет Еврокомиссии

Напомним, вчера, 8 ноября, Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути членства в Евросоюзе. В частности, ведомство рекомендовало начать переговоры по вступлению с Украиной.

Для того чтобы такие переговоры начались, нужен консенсус всех 27 стран-членов ЕС. Ожидается, что лидеры государств рассмотрят этот вопрос на саммите 14 декабря.