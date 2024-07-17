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Вручают ли повестки на границе: что говорят в Госпогранслужбе

Фото: ТЦК на пунктах пропуска (facebook.com zahidnuy.kordon)
Автор: Карина Левицкая

Работники территориального центра комплектования и социальной поддержки могут находиться на пограничных пунктах пропуска, но не выдают там повесток.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Радио Свобода.

Как заявил представитель Пограничной службы, повестки на пунктах пропуска "массово, открыто или не открыто" не выдают.

Однако, если человек, который пересекает границу, в розыске - пограничники могут обратиться в полицию, чтобы те доставили его в ТЦК. 

По его словам, работники ТЦК не участвуют в пограничном контроле, но помогают в случае "если возникают какие-то вопросы относительно документов или информации".

 

Мобилизация в Украине

Мы сообщали, будут ли задерживать работники ТЦК военнообязанных, которые уже обновили свои военно-учетные данные до 16 июля.

Мы также объясняли, что обновить свои данные через приложение "Резерв+" военнообязанные в Украине могут и после 16 июля.

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