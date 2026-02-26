Внедрит ли Украина евро после присоединения к ЕС? Ответ НБУ

Когда Украина вступит в ЕС, она будет иметь обязательства присоединиться к еврозоне, то есть ввести евро как собственную валюту. В то же время страна получит статус страны-члена с дерогацией (временным отступлением от норм ЕС) по введению евро.
Об этом рассказал заместитель Главы НБУ Владимир Лепушинский в колонке для РБК-Украина.
Читайте также: В Еврокомиссии прокомментировали конкретную дату вступления Украины в ЕС
"Это означает, что внедрение евро будет отложено на переходный период, по крайней мере до выполнения необходимых критериев. Среди них: ценовая стабильность, здоровые государственные финансы (соблюдение критериев долга и дефицита государственного бюджета), стабильность долгосрочных процентных ставок и обменного курса гривны к евро", - пояснил он.
По словам Владимира Лепушинского, пока же роль евро в украинской экономике и в дальнейшем будет расти. Так, по валюте оплаты импорта товаров евро и доллар уже достигли паритета, даже с учетом значительной доли энергоносителей, которые оплачиваются в долларах. Растет роль евро и в оплате импорта услуг. Среди валюты, которую население покупает для сбережений и вкладывает на депозиты, роль евро тоже усиливается.
Такой рост доли евро в торговых и финансовых операциях может частично снизить трансакционные издержки и расходы на хеджирование валютного риска. Это может способствовать росту торговли и инвестиций с последующим приближением Украины к ЕС, отметил заместитель Председателя НБУ.
"В то же время дискуссия о рисках присоединения Украины к еврозоне сейчас является скорее воображаемым экспериментом. Нам нужно делать свою домашнюю работу: продолжать евроинтеграционные реформы и обеспечивать макрофинансовую стабильность. Это будет приближать перспективы вступления в зону евро, когда такая дискуссия действительно станет актуальной", - подытожил Владимир Лепушинский.
Читайте также: В Офисе президента прокомментировали, насколько Украина уже интегрирована в ЕС
Напомним, в августе прошлого года в интервью для РБК-Украина глава НБУ Андрей Пышный говорил, что Нацбанк изучает ситуацию на предмет того, стоит ли переходить на евро как курсообразующую валюту (эту роль на сегодня выполняет доллар). Этот вопрос поднялся на фоне увеличения доли евро в расчетах на украинском рынке. По словам Пышного, это решение - не быстрое и требует глубокого анализа.
В июне 2025 года глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что евро - это вторая крупнейшая резервная валюта среди центральных банков мира. Доля евро составляет 20%, однако первенство пока занимает доллар США.