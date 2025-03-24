Повлияло ли приостановление помощи США на ситуацию в Курской области: ответ Зеленского
Продвижение российских военных в Курской области не является следствием приостановления американской помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Time.
Как пишет Time, приостановление помощи Украине, в частности обмена разведывательными данными, навредило украинским бойцам на поле боя, поскольку без американских спутников они потеряли возможность обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и крылатых ракет. В то же время влияние также было и в Курской области, где россияне начали продвигаться вперед.
Президент Украины, в свою очередь, "отказался возлагать вину на администрацию Трампа (Дональд Трамп, - глава Белого дома".
"Это не связано. Поймите меня правильно. Моральное состояние всегда зависит от того, стоят ли рядом с вами ваши партнеры. Но я бы не сказал, что замораживание повлияло на операцию в Курске", - пояснил президент.
Приостановление помощи США
В начале марта стало известно, что США приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной. Возобновить поддержку удалось после многочасовых переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта.
Как объяснял Зеленский, для Украины опасно, если Штаты повернутся спиной к ней. Недавнее восстановление поддержки было важным для Киева.
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