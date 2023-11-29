Украинские войска атаковали на левом берегу Херсонской области: карты ISW

Украинские войска продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя и достигли неопределенного успеха к западу от Работино в направлении Копани Запорожской области. Также сохранили позиции и, по сообщениям, атаковали на восточном (левом) берегу Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

ISW пишет, что российские войска продолжили локальные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и добились подтвержденных успехов.

Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 27 и 28 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Синьковки и к западу от Первомайского.

Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили более четырех российских атак в районе Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении и более 12 российских атак в районе Стельмаховки, Ямполевки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества в направлении Лимана.

Российский военный блогер заявил, что российские войска продолжали наступательные операции в районе Орлянки, но не продвинулись вперед.

Украинский командир, действующий на направлении Купянск-Лиман, заявил, что российские войска обычно проводят атаки пехотными группами численностью от 10 до 30 человек в каждой без поддержки бронетехники.

Министерство обороны России заявило, что подразделения российских войск отразили четыре атаки украинских войск к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки 28 ноября.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, украинские войска продолжали наземные атаки к югу от Бахмута 28 ноября, но не добились никаких подтвержденных или заявленных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы продолжали штурмовые операции к югу от Бахмута.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Клещиевки и в направлении Часового Яра.

28 ноября российские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Российский блогер 27 ноября заявил, что российские войска продвинулись в Хромово и в районе Берховки, и добились тактических успехов в районе Клещиевки и Андреевки.

Другие российские блогеры утверждали 28 ноября, что российские войска безуспешно атаковали важные тактические высоты к северо-западу от Клещиевки и близ Хромового.

Российский военный блогер заявил, что подразделения ВДВ России действуют близ Соледара.

По словам российского блогера, 28 ноября российские войска отразили украинскую атаку к северо-западу от Горловки в районе Майорского.

Генштаб Украины сообщил, что 28 ноября украинские войска отразили российские атаки к северо-западу от Горловки в районе Северного.

Российские войска 28 ноября незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.Об этом свидетельствует видео.

Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись в промышленном районе в основном потому, что российские военные перебросили бронетехнику российского полка к линии фронта.

ISW 6 ноября наблюдал за сообщениями о том, что российские войска перебросили недоукомплектованные части танкового полка в район Авдеевки.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к востоку от Новобахмутовки; к северо-востоку от Бердычей; вблизи Авдеевки, Степового, Опытного, Северного и Первомайского; и к югу от Тоненького.

Несколько российских военных блогеров утверждали, что российские войска продвинулись на 1,5 километра к востоку от Авдеевского коксохимического завода.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской бригады безуспешно атаковали близ Опытного и что одна из российских бригад безуспешно атаковала близ Водяного и вдоль линии Пески-Первомайское.

Российские блогеры утверждают, что боевые действия продолжаются к югу от Новокалиново и вблизи Красногоровки. Другой блогер опроверг утверждения России о том, что российские войска полностью захватили виноградники к югу от Авдеевки

Известный блогер, связанный с Кремлем, 27 ноября заявил, что российские войска ушли с окраин Степового, для сохранения личного состава, в то время как другие блогеры утверждали, что вблизи населенного пункта продолжаются боевые действия.

Генштаб Украины заявил, что российские войска атакуют небольшими группами пехоты в направлении Авдеевки после того, как понесли значительные потери в военной технике.

Российские источники утверждали, что украинские войска безуспешно контратаковали близ Степового 27 и 28 ноября.

28 ноября российские войска провели наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Машовец утверждал, что подразделения российского полка безуспешно атаковали близ Георгиевки и что подразделения другого российского полка безуспешно атаковали близ Новомихайловки.

Российский солдат, предположительно действующий в направлении Марьинки, утверждал, что российским силам не хватает возможности обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку украинские войска быстро наносят удары по российским позициям, вынуждая российские подразделения постоянно передислоцироваться на новые позиции.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинскую атаку под Георгиевкой 28 ноября.

"Южная ось"

По сообщениям ISW, украинские войска 28 ноября не проводили никаких заявленных или подтвержденных наземных атак в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Сообщается, что 28 ноября российские войска атаковали и продвинулись в пограничном районе Донецкой и Запорожской областей. Российские источники утверждали вечером 27 ноября и 28 ноября, что подразделения одного российского полка атаковали вдоль линии Приютное-Старомайорское и захватили неуказанные высоты к северу от Старомайорского.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска не проводили наступательных операций в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Украинские войска 28 ноября продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские силы достигли неопределенного успеха к западу от Работино в направлении Копани за последние несколько дней.

Российские блогеры утверждали, что украинские силы при поддержке тяжелой техники и бронетехники безуспешно атаковали к западу от Работино и вблизи Новопрокоповки.

Известный российский военный блогер заявил, что российские войска отразили атаку украинской бронетехники близ Вербового. Министерство обороны России заявило, что российские войска также отразили украинскую атаку близ Новопокровки.

28 ноября российские войска продолжили наземные атаки в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работино и Новопрокоповки.

Российский военный блогер заявил, что российские войска отбили позиции в неустановленном лесном массиве на западе Запорожской области. Российские СМИ заявили, что российские войска контратаковали близ Вербового и Работино 27 ноября.

Российский блогер 28 ноября заявил, что плохая погода продолжает создавать проблемы для российской и украинской воздушной разведки.

Украинские войска сохранили позиции и, по сообщениям, атаковали на восточном (левом) берегу Херсонской области 28 ноября.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают удерживать позиции на восточном берегу Херсонской области.

Российские блогеры утверждали, что украинские войска атаковали близ Поймы и в лесном массиве близ Крынков.