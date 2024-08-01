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Повлияет ли снятие пошлины на стоимость повербанков и зарядных станций: объяснение таможни

Иллюстративное фото: в Украине отменили пошлину на товары для электроэнергии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

После того, как Россия уничтожила почти 80% электрогенерации в Украине, многие граждане стали переходить на автономные источники электроснабжения. Именно поэтому были отменены налоги и пошлины на энергооборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу таможни.

Как пояснили в таможне, согласно принятым законам товары, ввозимые на таможенную территорию Украины и классифицируемые по коду 8507 60 00 00 УКТВЭД освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и НДС.

Однако под эту категорию не подпадают установки хранения энергии мощностью менее 300 Вт переменного и/или постоянного тока и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А/ч.

Из этого следует, что портативная зарядная станция мощностью 200 ВТ/емкость 151 Вт/ч (40800 мАч) и повербанк мощностью 100 Вт и емкостью 40000 мАч не подпадают под действие новых законов. Также под действие законов не подпадают отдельные литий-ионные ячейки емкостью менее 200 А/час.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Кабинет Министров будет способствовать созданию альтернативной генерации в Украине. Впоследствии Радой были приняты законопроекты, предусматривающие упрощение импорта оборудования для энергетики и комплектующих для производства машин механизированного разминирования. Их уже подписал президент Владимир Зеленский.

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