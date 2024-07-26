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Отмена пошлины и НДС для энергооборудования: Зеленский подписал законы

Украина, Пятница 26 июля 2024 20:56
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Отмена пошлины и НДС для энергооборудования: Зеленский подписал законы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об отмене налога и таможенных пошлин на ввоз товаров, необходимых в производстве или ремонте машин механизированного разминирования, а также энергетического оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроекты №11259 и №11258.

Согласно документам, от налогов и таможенных пошлин освободили импорт средств радиоэлектронной борьбы, тактические наушники специального военного назначения и некоторые комплектующие для производства и ремонта машин разминирования.

Законопроекты также содержат правки об освобождении от пошлины и налога на добавленную стоимость на ввоз в Украину энергетического оборудования, в частности:

  • электрогенераторного оборудования;
  • оборудование для ветро- и солнечной генерации;
  • аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).

Кроме того, в законопроектах есть правка, освобождающая от налога и пошлин на ввоз в Украину оборудования для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

Отметим, законы вступят в силу 27 июля, однако Кабинет министров еще будет в течение месяца разработать нормативную базу, необходимую для их реализации. Уже после этого можно будет ввозить оборудование в Украину без пошлины и НДС.

Напомним, в июне мы сообщали, что Кабинет министров рассматривает возможность отмены ввозной пошлины и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему , а также упрощение таможенных процедур для его ввоза. Это будет способствовать созданию альтернативного поколения в Украине.

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Владимир Зеленский НДС
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