Повлияет ли на ситуацию со светом отмена перехода на летнее время: объяснение Минэнерго
Отмена перевода часов на летнее время не повлияет на ситуацию со светом в Украине. В Кабмине уверены, что потребление электроэнергии не увеличится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.
"Как и отмечал министр энергетики Герман Галущенко, не пострадает энергосистема от отмены перехода времени. Ситуация остается стабильной и это никоим образом негативно не повлияет", - заявил замминистр.
На вопрос о том, не прогнозирует ли Минэнерго увеличение потребления из-за отмены летнего времени, Колесник ответил: "Нет".
Отмена перевода часов
Напомним, недавно Верховная Рада приняла законопроект об исчислении времени в Украине. Документ отменяет перевод часов на летнее время. То есть сезонный переход времени на территории Украины больше не будет осуществлять.
Больше о том, почему в Украине решили отменить перевод часов и почему "смена" времени может быть опасной - читайте в нашем материале.
Также РБК-Украина объясняло, как может повлиять на здоровье украинцев отмена перехода на летнее время.
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