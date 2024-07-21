Повлияет ли на ситуацию со светом отмена перехода на летнее время: объяснение Минэнерго

Фото: в Минэнерго объяснили, повлияет ли на энергосистему отмена перехода на летнее время (freepik.com)

Отмена перевода часов на летнее время не повлияет на ситуацию со светом в Украине. В Кабмине уверены, что потребление электроэнергии не увеличится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.

"Как и отмечал министр энергетики Герман Галущенко, не пострадает энергосистема от отмены перехода времени. Ситуация остается стабильной и это никоим образом негативно не повлияет", - заявил замминистр. На вопрос о том, не прогнозирует ли Минэнерго увеличение потребления из-за отмены летнего времени, Колесник ответил: "Нет".