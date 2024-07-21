Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго

Фото: у Міненерго пояснили,чи вплине на енергосистему скасування переходу на літній час (freepik.com)

Скасування переведення годинників на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні. У Кабміні впевнені, що споживання електроенергії не збільшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника в ефірі телемарафону.

"Як і зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, не постраждає енергосистема від скасувань переходу часу. Ситуація залишається стабільною і це ніяким чином негативно не вплине", - заявив заступник міністр. На питання про те, чи не прогнозує Міненерго збільшення споживання через скасування літнього часу, Колісник відповів: "Ні".