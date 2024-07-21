Чи вплине на ситуацію зі світлом скасування переходу на літній час: пояснення Міненерго
Скасування переведення годинників на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні. У Кабміні впевнені, що споживання електроенергії не збільшиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника в ефірі телемарафону.
"Як і зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, не постраждає енергосистема від скасувань переходу часу. Ситуація залишається стабільною і це ніяким чином негативно не вплине", - заявив заступник міністр.
На питання про те, чи не прогнозує Міненерго збільшення споживання через скасування літнього часу, Колісник відповів: "Ні".
Скасування переведення годинників
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект щодо обчислення часу в Україні. Документ скасовує переведення годинників на літній час. Тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть.
Більше про те, чому в Україні вирішили скасувати переведення годинників та чому "зміна" часу може бути небезпечною - читайте у нашому матеріалі.
Також РБК-Україна пояснювало, як може вплинути на здоров'я українців скасування переходу на літній час.
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