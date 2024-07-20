Как отразится на здоровье украинцев отмена перехода на летнее время: объяснение врачей

В Украине отменили перевод часов на летнее время. По новому закону украинцы осенью 2024 года перейдут на зимнее время. Весной 2025 года стрелки часов не будут переводить.

Как отказ от перехода на летнее время повлияет на здоровье украинцев, РБК-Украина расспросило медиков – семейного врача клиники IQMED Василия Иванюру и врача-сомнолога медицинской сети "Добробут" Евгения Пояркова.

Перевод часов – большой стресс для организма

Человеческий организм – самодостаточная и хорошо сбалансированная система, поэтому каждое изменение ритма, например перевод часов, является большим стрессом, объясняет семейный врач клиники IQMED Василий Иванюра.

"Это очень болезненно воспринимается и может нарушить внутреннее равновесие, изменить циркадные ритмы и негативно отразиться на здоровье", - отмечает медик.

Он объясняет: переход на летнее и зимнее время – период, когда обостряются хронические заболевания, психиатрические расстройства и чаще возникают сердечно-сосудистые заболевания, что доказано многими зарубежными исследованиями.

"Возвращение в норму требует времени, а часто и лечения. Отказ от перевода часов на летнее время положительно повлияет на жизнь украинцев", - считает семейный врач.

Фото: "Зимнее" время наиболее подходит к нашим циркадным ритмам" (freepik.com)

"Мы будем оставаться в своем естественном ритме", - сомнолог

Позитивно оценивает отказ от летнего перехода и врач-сомнолог медицинской сети "Добробут" Евгений Поярков.

"Мы достаточно синхронизированы по солнцу и у нас есть внутренние биологические часы, которые говорят, когда должен начинаться день, ночь, когда нам лучше засыпать, просыпаться, какие фазы сна должны быть и когда у нас лучшая бодрость", - говорит специалист.

Он объясняет: почти во всех органах и системах есть свои циркадные ритмы. По ним органы запрограммированы в то или иное время более или менее активно работать.

"Именно зимнее время нам больше подходит к нашим циркадным ритмам. Оно наиболее "физиологическое". А при переводе часов мы всей страной перестраиваем наши циркадные ритмы", - отмечает врач.

По его словам, переход на другое время на час сравним с перелетом на самолете в другую страну. При перелете на дальние расстояния из-за смены часовых поясов бывает нарушение сна (синдром "джетлаг").

"Это лечится так: на адаптацию к смене одного часа часового пояса требуется один день. Ко мне обращались пациенты с джетлагом и сравнивали самочувствие с периодом перевода часов", - рассказывает он.

К переводу часов люди не адаптировались за десятилетия этой практики. Чтобы изменились внутренние механизмы, нужны тысячи лет эволюции, объясняет Евгений Поярков.

"Когда вводили переход на летнее время с точки зрения экономической выгоды, чтобы на час дольше можно было работать, тогда не задумывались и не знали, что это может влиять на здоровье. Сейчас эти преимущества нивелированы тем, что у нас все равно искусственное освещение", - обращает внимание сомнолог.

Переход на другое время оказывает негативное влияние на 50-60% людей. Изменения могут быть незаметны, но уже доказаны, говорит врач. Например, дети после перехода на летнее время начинают хуже учиться – это может длиться месяц и больше.

"Отмена летнего времени улучшит нашу адаптацию. Будем постепенно подходить к лету, когда самый долгий день. Когда мы отказываемся от перехода на летнее время, то постоянно остаемся в нашем естественном ритме, когда нам лучше ложиться спать. Можно сказать, что это улучшит наше здоровье", - убежден медик.