Повлияет ли пауза в финансовой помощи Украине на курс доллара: оценка эксперта

Он отметил, что если в августе Украина получила более 8 млрд долларов от международных партнеров, то в сентябре результат был практически нулевым.

"Однако суммарно средний показатель за 2 месяца превышает 4 млрд долларов в месяц, что заметно лучше среднемесячного результата января-июля (2,3 млрд долларов). Поэтому никак нельзя констатировать проблемы с помощью, просто ее удалось получить в августе", - констатирует финансист.

Глинский считает, что курс доллара на валютном рынке сейчас исключительно определяется способностью НБУ закрывать интервенциями разницу между спросом и предложением.

"Как мы видим, эта способность остается очень высокой. Даже после пауз во внешнем финансировании объем резервов составляет 37-39 млрд долларов, что является достаточно высоким показателем для заверения рынка в доминировании НБУ над курсом", - отметил он в комментарии изданию.

К тому же, отметил он, в октябре ожидается положительное решение МВФ о выделении очередного транша кредитной поддержки. Также работают другие программы финансирования Украины.