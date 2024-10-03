Повлияет ли пауза в финансовой помощи Украине на курс доллара: оценка эксперта

Неритмичность внешней финансовой помощи Украине не повлияет на курс доллара. Ситуация на валютном рынке зависит только от способности НБУ проводить интервенции на рынке.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский.
Он отметил, что если в августе Украина получила более 8 млрд долларов от международных партнеров, то в сентябре результат был практически нулевым.
"Однако суммарно средний показатель за 2 месяца превышает 4 млрд долларов в месяц, что заметно лучше среднемесячного результата января-июля (2,3 млрд долларов). Поэтому никак нельзя констатировать проблемы с помощью, просто ее удалось получить в августе", - констатирует финансист.
Глинский считает, что курс доллара на валютном рынке сейчас исключительно определяется способностью НБУ закрывать интервенциями разницу между спросом и предложением.
"Как мы видим, эта способность остается очень высокой. Даже после пауз во внешнем финансировании объем резервов составляет 37-39 млрд долларов, что является достаточно высоким показателем для заверения рынка в доминировании НБУ над курсом", - отметил он в комментарии изданию.
К тому же, отметил он, в октябре ожидается положительное решение МВФ о выделении очередного транша кредитной поддержки. Также работают другие программы финансирования Украины.
Напомним, в сентябре НБУ увеличил продажу валюты из резервов на межбанке на 19% до 3,2 млрд долларов. С начала года НБУ продал на межбанке 23,4 млрд долларов. В сентябре Украина не получала международной помощи для покрытия дефицита бюджета. Таким образом, с начала года помощь остается на уровне 24,5 млрд долларов. В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны остаются меньше, чем помощь Киеву. Однако в сентябре международные резервы Украины должны сократиться.