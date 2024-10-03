Чи вплине пауза у фінансовій допомозі Україні на курс долара: оцінка експерта

Він зазначив, що якщо у серпні Україна отримала понад 8 млрд доларів від міжнародних партнерів, то у вересні результат був практично нульовим.

"Однак сумарно середній показник за 2 місяці перевищує 4 млрд доларів на місяць, що помітно краще за середньомісячний результат січня-липня (2,3 млрд доларів). Тому ніяк не можна констатувати проблеми за допомогою, просто її вдалося отримати в серпні", - констатує фінансист. .

Глінський вважає, що курс долара на валютному ринку зараз виключно визначається здатністю НБУ закривати інтервенціями різницю між попитом та пропозицією.

"Як ми бачимо, ця здатність залишається дуже високою. Навіть після пауз у зовнішньому фінансуванні обсяг резервів становить 37-39 млрд доларів, що є досить високим показником для завірення ринку в домінуванні НБУ над курсом", - зазначив він у коментарі виданню.

До того ж, зазначив він, у жовтні очікується позитивне рішення МВФ щодо виділення чергового траншу кредитної підтримки. Працюють також інші програми фінансування України.