Больше не 220 В? Как в Украине изменили стандарт напряжения и что это даст потребителям

В Украине изменили Кодекс систем распределения электрической энергии. Теперь уровень стандартного номинального напряжения в домах украинцев больше не будет составлять 220 вольт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Что изменилось в украинских стандартах

Согласно постановлению НКРЭКУ, уровень стандартного номинального напряжения в электрической сети в Украине уже вскоре составит не 220 В, как было раньше, а 230 В.

В пресс-службе Нацкомиссии объяснили, что в соответствии с приказом Национального органа стандартизации ГП "УкрНИУЦ" была принята новая редакция национального стандарта ДСТУ EN 50160:2023, гармонизированного с европейским (EN 50160).

В нем говорится о характеристиках напряжения электроснабжения в электрических сетях общего назначения.

Уточняется, что этот стандарт вступил в силу с 1 марта 2025 года.

"С 01.07.2025 в Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности - переход на номинальное напряжение 230/400 В", - отметили в НКРЭКУ.

Одно из ключевых нововведений - установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В).

Зачем в Украине вводят такие изменения

По словам экспертов, такие изменения должны не только приблизить Украину к европейским стандартам, но и положительно повлиять на качество электроснабжения.

Отмечается, что стабильное напряжение:

уменьшит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям;

снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы.

"Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности - электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности", - считают в НКРЭКУ.

Согласно постановлению Нацкомиссии, операторы систем распределения должны обеспечить информирование пользователей о вводимых с 1 июля 2025 года изменениях на собственных веб-сайтах (в течение семи дней со дня вступления документа в силу).