Больше не 220 В? Как в Украине изменили стандарт напряжения и что это даст потребителям
В Украине изменили Кодекс систем распределения электрической энергии. Теперь уровень стандартного номинального напряжения в домах украинцев больше не будет составлять 220 вольт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Что изменилось в украинских стандартах
Согласно постановлению НКРЭКУ, уровень стандартного номинального напряжения в электрической сети в Украине уже вскоре составит не 220 В, как было раньше, а 230 В.
В пресс-службе Нацкомиссии объяснили, что в соответствии с приказом Национального органа стандартизации ГП "УкрНИУЦ" была принята новая редакция национального стандарта ДСТУ EN 50160:2023, гармонизированного с европейским (EN 50160).
В нем говорится о характеристиках напряжения электроснабжения в электрических сетях общего назначения.
Уточняется, что этот стандарт вступил в силу с 1 марта 2025 года.
"С 01.07.2025 в Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности - переход на номинальное напряжение 230/400 В", - отметили в НКРЭКУ.
Одно из ключевых нововведений - установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В).
Зачем в Украине вводят такие изменения
По словам экспертов, такие изменения должны не только приблизить Украину к европейским стандартам, но и положительно повлиять на качество электроснабжения.
Отмечается, что стабильное напряжение:
- уменьшит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям;
- снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы.
"Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности - электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности", - считают в НКРЭКУ.
Согласно постановлению Нацкомиссии, операторы систем распределения должны обеспечить информирование пользователей о вводимых с 1 июля 2025 года изменениях на собственных веб-сайтах (в течение семи дней со дня вступления документа в силу).
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