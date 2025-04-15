Выдержит ли РФ продолжение войны с Украиной? В ISW озвучили вызовы, которые ждут россиян

Несмотря на возможные планы российского диктатора Владимира Путина на фронте в Украине, способность Москвы продолжать войну даже в нынешнем темпе после 2025 года будет под большим вопросом.

Как отметила в комментарии РБК-Украина аналитик по вопросам России Института изучения войны (ISW) Кристина Гарвард, сейчас российские войска в основном сосредоточены на продвижении в Донецкой области. Это связано с тем, что российское руководство стремится оккупировать всю территорию Луганской и Донецкой областей.

"Российские войска, вероятно, будут продолжать эти усилия, особенно - чтобы захватить остальную часть Донецкой области в будущем. Они будут бороться за захват украинского пояса крепостей из сильно укрепленных городов вдоль линии Славянск-Краматорск-Константиновка", - говорит Гарвард.

Однако, по ее словам, захват этой агломерации будет для Москвы огромным вызовом, поскольку потребует немало личного состава и вооружения.

Стоит заметить, что несмотря на планы Путина на фронте, способность россиян продолжать войну в нынешнем темпе после 2025 года под большим вопросом. Ведь сейчас Россия проводит интенсивные пехотные атаки, которые приводят к большим потерям среди личного состава. На фоне этих событий Москва вынуждена предлагать все большие финансовые стимулы своим гражданам, чтобы набирать достаточно людей в армию для пополнения этих потерь.

"Способность России продолжать эти усилия по криптомобилизации в среднесрочной перспективе маловероятна, поскольку российской экономике и казне будет трудно поддерживать такой высокий уровень расходов. Перед Путиным может встать жесткое решение о проведении еще одного крайне непопулярного частичного принудительного призыва, подобного тому, что мы видели в сентябре 2022 года", - говорит Гарвард.

Другой проблемой, с которой столкнется Россия в ближайшие 12-18 месяцев, является сокращение запасов оборудования. Российская оборонно-промышленная база не может производить новые транспортные средства или артиллерийские системы так быстро, чтобы пополнять текущие потери на поле боя.

Кремль в значительной степени полагается на свои запасы оборудования советских времен. Но это ограниченный ресурс, который прогнозируемо иссякнет в конце 2025 или в 2026 году, добавляют в ISW.

"Россия могла бы в будущем положиться на некоторых своих союзников и партнеров, чтобы компенсировать любой дефицит, но, вероятно, в этих партнерских отношениях есть определенные ограничения. КНДР, возможно, захочет предоставить России больше войск, материальных средств или техники в будущем. Тогда как способность Ирана поставлять России бронетехнику, артиллерийские системы или боеприпасы ограничена из-за потенциала его ВПК. Китай же пока, похоже, не желает поддерживать Россию напрямую", - считает Гарвард.

Наступление России в Харьковской области

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского Россия уже фактически начала наступление на севере и востоке Украины.

Однако в Генштабе считают, что это часть тех наступательных действий, которые россияне начали еще в мае 2024 года. О принципиальных изменениях на фронте речь не идет.