Выдержит ли энергосистема Украины новые ракетные удары: ответ Галущенко

Он подчеркнул, абсолютно очевидно то, что враг не остановится и продолжит наносить ракетные удары, поскольку это обычный террор против гражданского населения и "нормальная практика" для России.

"Что касается прочности энергосистемы.. Надо понимать, что мы живем под ежедневным обстрелом энергосистемы. Для нас массированный обстрел - это от 70 до 100 (запущенных - ред.) ракет одновременно. Но и каждый день тоже происходят обстрелы, они разной массированности, но они есть. И мы держим энергосистему уже третий месяц во время этих ежедневных обстрелов. Поэтому я уверен, что мы удержим энергосистему и ничего у них не удастся. И это будет одним из шагов, который приблизит нашу победу", - отметил Галущенко.

Напомним, что российские удары на прошлой неделе впервые вызвали объявление режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Добавим, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Киеве , горожане не могут получить электроэнергию не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.

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