Чи витримає енергосистема України нові ракетні удари: відповідь Галущенка

Він наголосив, абсолютно очевидним є те, що ворог не зупиниться і продовжить завдавати ракетних ударів, оскільки це звичайний терор проти цивільного населення і "нормальна практика" для Росії.

"Стосовно міцності енергосистеми.. Треба розуміти, що ми живемо під щоденним обстрілом енергосистеми. Для нас масований обстріл - це від 70 до 100 (запущених - ред.) ракет одночасно. Але й кожен день теж відбуваються обстріли, вони різної масованості, але вони є. І ми тримаємо енергосистему вже третій місяць під час цих щоденних обстрілів. Тому я впевнений, що ми втримаємо енергосистему і нічого у них не вдасться. І це буде одним з кроків, який наблизить нашу перемогу", - зазначив Галущенко.

Нагадаємо, що російські удари минулого тижня вперше спричинили оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

Додамо, що наразі найскладніша ситуація зі світлом в Києві, містяни не можуть отримати електроенергію не через дефіцит генерації, а через сильні пошкодження електромереж.

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