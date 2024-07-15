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Выдержит ли энергетика Украины аномальную жару: ответ экспертов

Иллюстративное фото: эксперты ответили, выдержит ли энергетика Украины жару (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

За последние недели в Украине было установлено сразу несколько температурных рекордов, что привело к росту спроса на свет. На фоне этого была увеличена продолжительность отключения электроэнергии.

Как аномальная жара повлияет на энергетику в комментарии РБК-Украина рассказали директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По мнению Рябцева, проблема того, что аномальная жара повлияет на состояние энергетической инфраструктуры действительно есть. Он напомнил, что любые аномальные погодные условия оказывают свое влияние на инфраструктуру.

"Понятно, что это надо учитывать, когда речь идет о восстановительных работах. Да, сейчас аномальная жара и она в том числе приводит к тому, что системы электропередач выходят из строя. Но энергетики имеют все необходимые средства, чтобы вовремя реагировать. жару, - ред.) не является чем-то неожиданным. Нет, это, к сожалению, обычное явление, на которое нужно реагировать", - рассказал он.

В то же время Харченко отметил, что высокие температуры приводят к дополнительной нагрузке на энергосистему.

"Если коротко: ситуация сложная. Безусловно, жара и дополнительная нагрузка повышает количество аварий, но в целом энергосистема справится ", – отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Следует отметить, что аномальная жара прогнозируется в Украине до 18 июля. И все это время угроза пожаров из-за жары будет сохраняться, однако опрошенные эксперты уверены, что энергетика выдержит.

Подробно о том, как жара влияет на состояние энергосистемы Украины – в материале РБК-Украина.

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