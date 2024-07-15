Чи витримає енергетика України аномальну спеку: відповідь експертів

На думку Рябцева, проблема щодо того, що аномальна спека вплине на стан енергетичної інфраструктури дійсно є. Він нагадав, що будь-які аномальні погодні умови мають свій вплив на інфраструктуру.

"Зрозуміло, що це треба враховувати, коли йдеться про відновлювальні роботи. Так, зараз аномальна спека і вона в тому числі призводить до того, що системи електропередач виходять з ладу. Але енергетики мають усі необхідні засоби, щоб вчасно реагувати. Це ( аварії через спеку, - ред.) не є чимось несподіваним. Ні, це, на жаль, звичайне явище, на яке потрібно реагувати", - розповів він.

Водночас Харченко зауважив, що високі температури призводять до додаткового навантаження на енергосистему.

"Якщо коротко: ситуація складна. Безумовно, спека та додаткове навантаження підвищує кількість аварій, але загалом енергосистема впорається", - зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Варто зауважити, що аномальна спека прогнозується в Україні до 18 липня. І весь цей час загроза пожеж через спеку зберігатиметься, однак опитані експерти впевнені, що енергетика витримає.

Детально про те, як спека впливає на стан енергосистеми України - у матеріалі РБК-Україна.

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