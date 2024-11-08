НБУ улучшил прогноз по объемам международной помощи Украине на ближайшие годы

Базовый сценарий макропрогноза НБУ предусматривает сохранение значительной внешней финансовой поддержки, прежде всего в 2025 году. Однако рисками прогноза - как негативными, так и позитивными - являются существенные изменения объемов помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (октябрь 2024 года).

Прогноз предусматривает привлечение международного финансирования в размере около 42 млрд долларов в 2024 году, 38 млрд долларов в 2025 году и 25 млрд долларов в 2026 году.

В частности, до концу 2024 года ожидается поступление 4,8 млрд долларов по программе SPUR со Всемирным банком при поддержке финансирования со стороны США (1,6 млрд долларов).

Кроме того, достигнут существенный прогресс в подтверждении внешней помощи в 2025-2026 годах. В частности, Совет ЕС одобрил предоставление Украине займа объемом до 35 млрд евро (окончательная сумма будет уточнена с учетом предложенного финансирования со стороны других стран-доноров) в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine, которая не будет привязана к конкретным расходам.

Готовность присоединиться к этой программе подтвердили и другие страны G7, в том числе США (со взносом 20 млрд долларов), а ее объем составит 50 млрд долларов. Финансирование будет происходить через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), обеспечивающий безвозвратную форму макрофинансовой помощи. Погашение ссуды ERA будет происходить исключительно за счет будущих доходов от обездвиженных суверенных активов РФ.

Риски

По данным НБУ, для 2024 года риск недополучения ожидаемого финансирования низкий, однако для следующих лет он остается весомым, хотя и значительно снизился.

"Несмотря на заверения партнеров о продолжении поддержки Украины, регулярность и достаточность официального финансирования могут быть обеспечены не в полной мере, поскольку бюджеты в большинстве стран на следующий год еще не утверждены. Реализация такого риска потребует реакции как со стороны фискальной, так и монетарной политики", - говорится в отчете.

Со стороны фискальной политики ожидается внедрение дополнительных мер по мобилизации доходов бюджета, сокращение расходов, увеличение объемов рыночных привлечений. В зависимости от объемов недополученных средств будет расти риск возобновления эмиссионного финансирования бюджета. Этот вызов также потребует реакции со стороны НБУ с использованием имеющихся инструментов монетарной политики, а именно ключевой ставки и интервенций по продаже валюты, пояснили в НБУ.

"В результате будут сокращаться международные резервы, что будет ослаблять внешнюю устойчивость государства", - говорится в отчете.

В то же время возможны договоренности по увеличению международной помощи от партнеров, в частности, в рамках вновь созданного механизма ULCM и других программ, призванных удовлетворить значительные социальные и оборонные потребности бюджета.

"В 2022-2024 годах НБУ неоднократно пересматривал свои предположения относительно внешнего финансирования в высшую сторону по мере осознания демократическим миром долгосрочных последствий российской агрессии и необходимости сохранения поддержки Украины", - добавили в НБУ.

Международная поддержка и резервы

Напомним, в 2023 году Украина получила 42,9 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

В июле НБУ прогнозировал привлечение международного финансирования в размере 38 млрд. долларов в 2024 году, 31,4 млрд. долларов в 2025 году и 21,6 млрд. долларов в 2026 году.

В октябре НБУ улучшил прогноз по международным резервам Украины в 2024 году до 43,6 млрд долларов.