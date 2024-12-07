Как долго продлится война в Украине и возможно ли прекращение огня: прогноз Fitch Ratings

Международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война России с Украиной продолжится в 2025 году в рамках ее текущих широких параметров. Прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch .

"По нашему мнению, несмотря на некоторые территориальные приобретения России с конца 2023 года, западная военная поддержка и твердая решимость должны позволить Украине предотвратить значительные дополнительные территориальные потери", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики агентства, заявленная политическая цель новой администрации США по прекращению войны может привести к переговорному прекращению огня, "но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые потребуются от обеих сторон".

"Параметры переговорного прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем России, остаются неопределенными", - считают в Fitch Ratings.

Планы Трампа

Ранее CNN сообщало, что в команде избранного президента США Дональда Трампа намерены потребовать прекращения огня на время переговоров Украины и России

По данным РБК-Украина, ни Дональд Трамп, ни люди из его нынешней команды с предметными предложениями напрямую к Киеву пока не обращались. Трамп пока больше занят внутриполитическими вопросами, которые для Трампа всегда были в приоритете.

В Киеве ожидают, что до Украины руки всерьез дойдут уже довольно скоро. По данным источников РБК-Украина, к 20 января в команде Трампа хотят подойти уже с готовым решением по Украине, чтобы, получив реальные полномочия, реализовать его в кратчайшие сроки.