Верит ли Зеленский в конец войны в этом или следующем году: что сказал президент

Зеленский отметил, что Украина сделает все возможное, чтобы закончить эту войну как можно скорее.

"Да, но не все зависит от нас. К сожалению. Но мы должны понимать, что многое зависит от воли России. Они агрессоры, они большие, и они не предлагают и не демонстрируют волю к скорейшему окончанию войны", - сказал президент.

По его словам, опасно закончить войну, выведя украинские войска с нашей территории, которую оккупировала Россия.

"Я думаю, это большой риск и, возможно, даже историческая ошибка, потому что мы предоставим им очень сильные укрепления. Мы предоставим им очень сильные линии обороны, и мы поддержим их моральный дух", - отметил Зеленский.

Он добавил, что украинцы устали, но их моральный дух высок.

"Но если наши солдаты выведут войска, наша воля сама по себе приведет к уходу с нашей территории, к потере. Я думаю, что моральный дух всех людей и солдат немедленно упадет, даже если взамен будет мир. Потому что вы не знаете, что получите. Это всего лишь слова Путина, чтобы он дал нам "мир", - подчеркнул президент.