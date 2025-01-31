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Отвели ли россияне солдат КНДР с фронта в Курской области: что говорят в ГУР

Фото: Андрей Юсов, спикер ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Курской области враг проводит ротацию на фоне потерь. Но военная поддержка России со стороны КНДР в силах и средствах продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

У Юсова попросили прокомментировать публикацию The New York Times о том, что северокорейских солдат отвели с фронта из-за больших потерь. 

Спикер ГУР ответил, что западные издания могут позволить себе "говорить более свободно", в отличии от официальных спикеров. 

"Мы можем констатировать большие потери среди личного состава военнослужащих КНДР, которые находятся под условным прикрытием, под чужими документами на территории РФ и ведут агрессивную войну против украинских войск", - отметил Юсов. 

Он объяснил, что большие потери предусматривают ротацию и такие мероприятия сейчас происходят. 

"Можем констатировать, что военная поддержка со стороны режима Северной Кореи продолжается и в силах, и в средствах. Когда можно будет делать определенные официальные заявления, они официально будут делаться. Но то, о чем сообщают международные коллеги-журналисты, они видят большие потери. А это означает, что подразделения после определенного процента выхода личного состава (из строя - ред.) не могут выполнять поставленные задачи", - подчеркнул Юсов. 

Слухи о солдатах КНДР

Напомним, ранее NYT писало о том, что северокорейских солдат не замечают на фронте уже около двух недель. Поэтому их, вероятно, вывели оттуда из-за больших потерь.

При этом спикер ССО Украины, полковник Александр Киндратенко рассказал в комментарии РБК-Украина, что Россия отвела северокорейцев с нескольких направлений.

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