Будет ли Польша отправлять миротворцев в Украину: ответ министра обороны

Пока Польша исключает возможность направления и пребывания ее военных на территории Украины. Хотя это решение может быть пересмотрено в будущем.
Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины", - сказал он.
Министр считает, что такие решения не должны приниматься группой стран, ключевую роль в этом решении должно играть НАТО.
"Мы рассматриваем дальнейшие шаги, когда этот этап наступит. На данном этапе мы не планируем вводить войска в Украину, пока мирный процесс не завершен. А это невозможно без Украины за столом переговоров и это очень важно", - констатировал Косиняк-Камыш.
В последние недели европейские лидеры достаточно рьяно обсуждают введение миротворцев в Украину. Много заявлений по этому поводу прозвучало от немецких, французских, а также польских политиков.
В частности, первоначальную инициативу по обсуждению вопроса отправки миротворцев проявил президент Франции Эммануэль Макрон, но диалог пока находится на ранних стадиях.
Недавно спикер Сейма Шимон Головня заявлял, что Польша может отправить в Украину миротворцев. Правда, это может произойти только под эгидой НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.