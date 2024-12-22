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Будет ли Польша отправлять миротворцев в Украину: ответ министра обороны

Фото: глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пока Польша исключает возможность направления и пребывания ее военных на территории Украины. Хотя это решение может быть пересмотрено в будущем.

Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины", - сказал он.

Министр считает, что такие решения не должны приниматься группой стран, ключевую роль в этом решении должно играть НАТО.

"Мы рассматриваем дальнейшие шаги, когда этот этап наступит. На данном этапе мы не планируем вводить войска в Украину, пока мирный процесс не завершен. А это невозможно без Украины за столом переговоров и это очень важно", - констатировал Косиняк-Камыш.

Миротворцы в Украине

В последние недели европейские лидеры достаточно рьяно обсуждают введение миротворцев в Украину. Много заявлений по этому поводу прозвучало от немецких, французских, а также польских политиков.

В частности, первоначальную инициативу по обсуждению вопроса отправки миротворцев проявил президент Франции Эммануэль Макрон, но диалог пока находится на ранних стадиях.

Недавно спикер Сейма Шимон Головня заявлял, что Польша может отправить в Украину миротворцев. Правда, это может произойти только под эгидой НАТО.

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