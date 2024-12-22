Будет ли Польша отправлять миротворцев в Украину: ответ министра обороны

Миротворцы в Украине

В последние недели европейские лидеры достаточно рьяно обсуждают введение миротворцев в Украину. Много заявлений по этому поводу прозвучало от немецких, французских, а также польских политиков.

В частности, первоначальную инициативу по обсуждению вопроса отправки миротворцев проявил президент Франции Эммануэль Макрон, но диалог пока находится на ранних стадиях.

Недавно спикер Сейма Шимон Головня заявлял, что Польша может отправить в Украину миротворцев. Правда, это может произойти только под эгидой НАТО.

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