Чи відправлятиме Польща миротворців в Україну: відповідь міністра оборони

Миротворці в Україні

Останніми тижнями європейські лідери досить завзято обговорюють введення миротворців в Україну. Багато заяв з цього приводу прозвучало від німецьких, французьких, а також польських політиків.

Зокрема, початкову ініціативу щодо обговорення питання відправки миротворців проявив президент Франції Еммануель Макрон, але діалог поки що перебуває на ранніх стадіях.

Нещодавно спікер Сейму Шимон Головня заявляв, що Польща може відправити в Україну миротворців. Щоправда, це може статися тільки під егідою НАТО.

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