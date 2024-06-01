Откроют ли пляжи в Одессе в этом году: ответ главы ОВА

Как напомнил глава ОВА, в прошлом году в Одессе на купальный сезон открывали 6 пляжей.

"Это было немного, это было шесть пляжей, где были все соответствующие условия: обследовались на взрывные устройства, имели рядом бомбоубежища и простое укрытие, постоянно мониторились на подплыв опасных взрывных предметов. Тогда пляжей, выполнивших эту норму, было шесть. Сегодня мы также над этим работаем. В ближайшие дни будет подписано распоряжение об открытии 20 таких пляжей", - сказал он.

По словам Кипера, обсуждается открытие пляжей в Измаильском районе. Больше всего пляжей, как отметил он, откроют в Одесском районе, поскольку там есть больше возможностей для обеспечения безопасных условий для посетителей.