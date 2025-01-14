Чувствует ли Украина давление партнеров относительно быстрых договоренностей о мире: ответ Сибиги

"Никакого давления на нас нет. Очень важно не манипулировать термином мир. Мы говорим о всеобъемлющем, справедливом, устойчивом, длительном мире для Украины. Это очень важно. Это не раздельное понимание справедливого мира. Никакого давления на нас нет", - сказал Сибига.

По его словам, Украина вместе с союзниками работает над достижением этой цели.

"Более того, мы наоборот обмениваемся мнениями, как усилить Украину на пути к достижению справедливого мира", - добавил украинский министр.

Глава МИД Эстонии также высказал свое мнение по этому поводу.

"Все говорят, что надо найти мир любой ценой, но если вы сравните ситуацию в Европе сейчас и три года назад, то увидите, что понимание сейчас разное. Все понимают, что Украина за длительный мир, и безусловно все хотят иметь мир, но все также понимают, что если у нас будет просто прекращение огня, если будут просто очередные "минские соглашения", то мира не будет", - отметил он.

Тсахкна отметил, что в таком случае будет пауза, но агрессия РФ будет продолжаться, потому что основная точка зрения заключается в том, что Путин не изменил основную цель - уничтожить существующее международное право.

"Теперь вопрос более практический: что мы можем сделать прямо сейчас. Нам надо оказывать поддержку Украине в военной и экономической сфере. И это такое начало, чтобы иметь более мощную позицию. А там, если мы сможем изменить основную цель Путина и начать переговоры для справедливого и устойчивого мира, то для этого надо гарантии безопасности", - добавил глава МИД Эстонии.

Он подчеркнул, что Эстония имеет очень четкую позицию: лучшая рабочая гарантия не только для Украины, но и для Европы - членство в НАТО.

"Конечно, мы можем говорить, подходящее ли это время для приглашения или нет, но я верю в настоящие процессы. Поэтому, если мы готовы, если мы действительно поддерживаем Украину сейчас, чтобы она имела более мощную позицию, то следующие шаги должны быть рабочие гарантии безопасности", - отметил Тсахкна.

По его словам, речь не о полном членстве в НАТО для начала, но "надо обсудить все эти технические аспекты".

"Мы должны совместно отстаивать эту позицию, что полное членство в ЕС и НАТО дает стабильность не только Украине, но и Европе. Это и в наших интересах, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО, потому что нейтралитет - зеленый свет для Путина", - подчеркнул эстонский министр.