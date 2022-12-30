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Стало известно, сколько кораблей вышло из украинских портов за время действия "Зернового коридора"

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Пятница 30 декабря 2022 03:22
Стало известно, сколько кораблей вышло из украинских портов за время действия "Зернового коридора" Фото: Зерновым коридором за все время прошли 605 кораблей (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Олег Васкив

За 150 дней после начала отправки первого судна из одесских портов в рамках работы "Зернового коридора" прошли 605 кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

"За 28 дней декабря вышли 100 кораблей с грузом в 3,6 миллиона тонн агропродукции. Среднее количество кораблей, отправленных за день, сейчас составляет менее 4", - отметили в ведомстве.

Всего за время работы из Украины было вывезено 15,9 миллиона тонн агропродукции. В частности, пшеницы - 4,7 миллиона тонн, кукурузы - 7 миллиона тонн.

По месяцам экспорт продукции составил:

  • Август - 1,7 миллиона тонн;
  • Сентябрь - 3,9 миллиона тонн;
  • Октябрь - 4,2 миллиона тонн;
  • Ноябрь - 2,6 миллиона тонн;
  • Декабрь (по состоянию на 28.12) - 3,6 миллиона тонн.

"В рамках зерновой инициативы из Украины вышло 9 кораблей по программе ООН с грузом 300 тысяч тонн агропродукции. Также, в рамках программы Grain from Ukraine, уже отправлены 3 корабля с грузом 80 тысяч тонн пшеницы в нуждающиеся страны Африки", - добавили в Минэкономики.

Напомним, Кабмин принял решение об увеличении объемов гуманитарной помощи государствам Африки и Азии и изменил условия снабжения.

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