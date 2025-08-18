Стоит ли покупать Apple Watch сегодня или дождаться новых моделей?

Apple Watch остаются одними из самых популярных умных часов на рынке. В следующем месяце Apple планирует обновить всю линейку новыми моделями. Многие пользователи задаются вопросом: стоит ли покупать текущие версии или подождать релиза Series 11 и SE 3?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Через несколько недель ожидается анонс Apple Watch Series 11, Ultra 3 и SE 3. Все три модели, скорее всего, появятся в продаже до конца сентября.
Процессор S11
Все три модели получат новый чип, но слухи говорят, что прироста производительности по сравнению с S9 и S10 ждать не стоит. Для SE это все равно будет шаг вперед - текущая SE 2 использует устаревший S8.
Ожидается, что SE 3 будет более бюджетной и может получить пластиковый корпус для снижения стартовой цены.
Apple Watch Ultra 3
Здесь будут самые интересные новшества. Ожидается немного увеличенный экран с более тонкими рамками и высоким разрешением, поддержка 5G RedCap и спутниковой связи, а также мониторинг давления крови (но без постоянного измерения - устройство будет только уведомлять о критических значениях).
Пока что слухов о том, что Series 11 получит функции Ultra 3, почти нет - ожидается, что апгрейд для массовой модели будет умеренным.
Если вы планируете купить Apple Watch Ultra, имеет смысл подождать сентября: новые модели предложат больше функций и станут лучшими в линейке.
Если речь о стандартной модели или SE, ситуация иная: текущие версии продаются с хорошими скидками.
Apple Watch SE 2 сейчас стоит 215 долларов. Учитывая скудность слухов о SE 3 и возможный пластиковый корпус, это очень выгодно.
Apple Watch Series 10 46 мм в цвете Jet Black можно купить за 340 долларов. Версия 42 мм начинается от 245 долларов.
