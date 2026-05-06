Стоит ли ждать выборов и повесток через "Дію"? В Минцифры дали четкий ответ

15:38 06.05.2026 Ср
2 мин
Какой вопрос необходимо решить Украине для проведения выборов онлайн?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: приложение "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине не будет проведения выборов через "Дію", поскольку она не гарантирует тайну голосования. Кроме того, не стоит ждать и рассылки повесток через приложение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков в эфире "Forbes Украина".

Касательно проведения выборов в "Дії" он пояснил, что в первую очередь необходимо решить вопрос тайны голосования и только после этого переходить к технической реализации.

"Когда говорят, что "Дія" может быть использована в выборах - это невозможно, потому что согласно Конституции необходимо, чтобы была тайна голосования, чтобы наш голос, любой в Украине, куда он поставил галочку, осталась его тайная информация", - отметил Борняков.

Он добавил, что на сегодня это возможно реализовать исключительно в кабинках для голосования.

По его словам, в "Дії" не планируют внедрять и повестки.

И.о. министра отметил, что важным приоритетом для Украины остается защита персональных данных, которая, по его словам, является частью требований ЕС.

Борняков отметил, что Украина должна обновить законодательство в сфере защиты персональных данных, чтобы оно соответствовало General Data Protection Regulation (GDPR/общий регламент Европейского Союза о защите персональных данных).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и ЦИК отметили, что голосование возможно только после завершения боевых действий. ЦИК предлагает минимум полгода на подготовку к избирательной кампании.

Кроме того, опрос показал, что большинство украинцев негативно относится к онлайн-голосованию из-за рисков фальсификаций. При этом часть граждан считает проведение выборов после перемирия необходимым шагом.

