Стоит ли ждать выборов и повесток через "Дію"? В Минцифры дали четкий ответ

Касательно проведения выборов в "Дії" он пояснил, что в первую очередь необходимо решить вопрос тайны голосования и только после этого переходить к технической реализации.

"Когда говорят, что "Дія" может быть использована в выборах - это невозможно, потому что согласно Конституции необходимо, чтобы была тайна голосования, чтобы наш голос, любой в Украине, куда он поставил галочку, осталась его тайная информация", - отметил Борняков.

Он добавил, что на сегодня это возможно реализовать исключительно в кабинках для голосования.

По его словам, в "Дії" не планируют внедрять и повестки.

И.о. министра отметил, что важным приоритетом для Украины остается защита персональных данных, которая, по его словам, является частью требований ЕС.

Борняков отметил, что Украина должна обновить законодательство в сфере защиты персональных данных, чтобы оно соответствовало General Data Protection Regulation (GDPR/общий регламент Европейского Союза о защите персональных данных).