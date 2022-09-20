Стоит ли ждать развала России после ухода Путина: прогноз эстонской разведки
Развала России после ухода президента Владимира Путина ждать не стоит. Поскольку он строил свою систему более 20 лет.
Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, передает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Путин потратил более 20 лет на создание системы, которая не сильно изменится, если он уйдет. РФ не позволит себе еще одного Горбачева, я в этом более чем уверен. Даже если однажды что-то случится с Путиным. Эта система питает себя и поддерживает себя таким образом. Какой-то распад на куски в виде национальных государств, Сибирь как-то отдельно - я в это не верю", - сказал он.
В то же время полковник отметил, что в России возможно все, в том числе приход к власти нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Сегодня в РФ возможно все. В то же время это звучит настолько невероятно, что я даже не представляю, как российское общество и российская властная верхушка под Путиным это проглотили бы. Это очень интересный ход мысли, но сейчас это действительно не укладывается в моей голове", - добавил он.
Напомним, ранее американский генерал заявил, что миру необходимо начинать готовиться к распаду России, чтобы в перспективе уменьшить геополитические последствия этого глобального процесса.
Кроме того, ранее военный эксперт назвал 5 сценариев окончания войны России против Украины.