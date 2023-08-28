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Стоит ли ждать усиления призыва в Украине: в Раде дали ответ

Украина, Понедельник 28 августа 2023 11:34
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Стоит ли ждать усиления призыва в Украине: в Раде дали ответ Фото: ждать ли в Украине усиления мобилизации (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мобилизация в Украине проводится в плановом режиме. Каких-либо дополнительных предпосылок для усиления призыва нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире телемарафона члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

Он отметил, что с первых дней войны в Украине проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия. В частности, как пояснил он, теперь Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручают повестки тем военнообязанным, военно-учетные специальности которых нужны на фронте, на передовой линии.

"В Украине на данный момент каких-либо необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет. Все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны", - сказал он.

Также он напомнил, что война приводит к потерям - есть погибшие и раненые военные, так что потери нужно восполнять.

"Соответственно территориальные центры продолжают комплектовать те военные подразделения, которые понесли потери. Кроме того, поскольку мы пытаемся сформировать те резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и деоккупацию всей территории, формируются новые военные подразделения. Их также необходимо обеспечивать соответствующими военнослужащими", - заявил нардеп.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена в Украине после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. В частности, военное положение и мобилизация в Украине будут действовать еще как минимум до 15 ноября 2023 года. Недавно украинские военные обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой усилить мобилизацию. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов недавно заявил, что в Украине возможна дополнительная волна призыва, а изменений в вопросах мобилизации ждать не стоит.

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Мобилизация в Украине
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