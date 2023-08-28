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Чи варто чекати на посилення призову в Україні: у Раді дали відповідь

Україна, Понеділок 28 серпня 2023 11:34
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Чи варто чекати на посилення призову в Україні: у Раді дали відповідь Фото: чи чекати в Україні посилення мобілізації (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мобілізація в Україні проводиться в плановому режимі. Якихось додаткових передумов для посилення призову наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телемарафону члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського.

Він зазначив, що з перших днів війни в Україні відбуваються "абсолютно планові" мобілізаційні заходи. Зокрема, як пояснив він, наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії.

"В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни", - сказав він.

Також він нагадав, що війна призводить до втрат - є загиблі та поранені військові, так що втрати потрібно поповнювати.

"Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями", - заявив нардеп.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено в Україні після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Зокрема, військовий стан та мобілізація в Україні діятимуть ще найменше до 15 листопада 2023 року. Нещодавно українські військові звернулися до президента Володимира Зеленського із проханням посилити мобілізацію. Своєю чергою секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов нещодавно заявив, що в Україні можлива додаткова хвиля призову, а змін у питаннях мобілізації чекати не варто.

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Мобілізація в Україні
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