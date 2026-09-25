Избежит ли Украина бюджетного кризиса: Марченко назвал главное условие

Украина сможет избежать бюджетного кризиса, если получит от западных партнеров до конца 2026 года 29,5 млрд. долларов, предусмотренных рядом программ поддержки.
Как сообщает РБК-Украина , об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал на встрече с журналистами.
Украина рассчитывает получить от западных партнеров до конца года 29,5 млрд долларов, предусмотренных рядом программ поддержки. Это позволит избежать бюджетного кризиса и лишит правительство необходимости сокращать ряд расходов.
По словам Марченко, это вполне возможно, если Верховная Рада и правительство проделают свою домашнюю работу.
"Я очень надеюсь, что закон о налогообложении малых посылок проголосуют во втором чтении и в целом. Без этого мы не получим второй транш макрофинсовой помощи от ЕС", - отметил министр.
Перечисляя необходимые для выделения финансирования инициативы, Марченко также обратил внимание на необходимость принять изменения по ПЭПам (Politically exposed persons, PEP).
Подписание закона о налогообложении цифровых платформ напрямую связано с принятием изменений в ПЭП. Этот закон тоже условие программы с МВФ.
Напомним, Верховная Рада должна проголосовать за "чрезвычайно важный" законопроект о посылках, являющийся частью международных обязательств Украины. Законопроект уже в третий раз подали в Раду.
Профильный комитет Радыподдержал изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые коснутся некоторых покупок на популярных маркетплейсах.
Законопроекты вводят особые правила обложения НДС для дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро через электронные платформы.
Ответственность за начисление и уплату этого налога возложат именно на маркетплейс, а не на покупателя или продавца.
Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что "далее тянуть нам уже некуда". По его словам, Украина сделала определенные шаги по отсрочке расходов на декабрь и сейчас готовится решение, которое позволит жить в условиях кризиса ликвидности.