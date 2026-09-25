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Избежит ли Украина бюджетного кризиса: Марченко назвал главное условие

12:01 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова aimg Ростислав Шаправский
Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Getty Images)

Украина сможет избежать бюджетного кризиса, если получит от западных партнеров до конца 2026 года 29,5 млрд. долларов, предусмотренных рядом программ поддержки.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал на встрече с журналистами.

Украина рассчитывает получить от западных партнеров до конца года 29,5 млрд долларов, предусмотренных рядом программ поддержки. Это позволит избежать бюджетного кризиса и лишит правительство необходимости сокращать ряд расходов.

По словам Марченко, это вполне возможно, если Верховная Рада и правительство проделают свою домашнюю работу.

"Я очень надеюсь, что закон о налогообложении малых посылок проголосуют во втором чтении и в целом. Без этого мы не получим второй транш макрофинсовой помощи от ЕС", - отметил министр.

Перечисляя необходимые для выделения финансирования инициативы, Марченко также обратил внимание на необходимость принять изменения по ПЭПам (Politically exposed persons, PEP).

Подписание закона о налогообложении цифровых платформ напрямую связано с принятием изменений в ПЭП. Этот закон тоже условие программы с МВФ.

Налог на посылки

Напомним, Верховная Рада должна проголосовать за "чрезвычайно важный" законопроект о посылках, являющийся частью международных обязательств Украины. Законопроект уже в третий раз подали в Раду.

Профильный комитет Радыподдержал изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые коснутся некоторых покупок на популярных маркетплейсах.

Законопроекты вводят особые правила обложения НДС для дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро через электронные платформы.

Ответственность за начисление и уплату этого налога возложат именно на маркетплейс, а не на покупателя или продавца.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что "далее тянуть нам уже некуда". По его словам, Украина сделала определенные шаги по отсрочке расходов на декабрь и сейчас готовится решение, которое позволит жить в условиях кризиса ликвидности.

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