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Нужно ли каждый раз обновлять "Резерв+", чтобы появилась дополнительная информация: ответ Минобороны

Украина, Пятница 28 июня 2024 11:12
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Нужно ли каждый раз обновлять "Резерв+", чтобы появилась дополнительная информация: ответ Минобороны Фото: обновление данных в Резерв+ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Обновление данных в приложении "Резерв+" зависит от того, когда была внесена первичная информация в реестр "Оберег".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

"На самом деле это зависит от того, когда была занесена первичная информация в реестр "Оберіг". Мы обращались через наши социальные сети, через официальный сайт Министерства обороны о том, что вот сейчас уже осуществили отображение бронирований, пожалуйста, зайдите обновите свои данные и вы увидите актуальный статус", – говорит заместитель министра обороны.

Как отмечает Черногоренко, те, у кого были проблемы с отражением бронирования, обращались в ведомство, которое ответило и проработало их запросы.

"Я это к чему. Обновлять данные есть смысл только тогда, когда в едином реестре военнообязанных эти данные внесены и мы над этим работаем", - подчеркнула она.

Приложение "Резерв+"

Напомним, что в мае этого года в Украине запустили работу электронного кабинета военнообязанного - мобильного приложения "Резерв+".

Таким образом, военнообязанные украинцы могут обновить персональные данные. Заметим, что это необходимо до 16 июля 2024 года. Также у "Резерв+" появился Qr-код, являющийся аналогом бумажных военно-учетных документов.

Также в Минобороны рассказали, что делать, если бронирование на бумаге не отображается в приложении.

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