Нужно ли платить за переадресацию посылки в "Новой почте": есть одно условие

Как быстро заказать переадресацию посылки

"Изменились планы и хочешь получить свою посылку в другом отделении, почтомате или даже городе? Ты можешь легко сделать это самостоятельно в нашем приложении всего за 30 секунд", - рассказали в пресс-службе "Новой почты".

Отмечается, что для этого нужно:

выбрать нужную экспресс-накладную (ЭН);

нажать "Переадресовать посылку";

указать новое место доставки;

проверить на экране, правильно ли все указано;

подтвердить переадресацию, нажав "Да, изменить".

"И не забывай: если посылка еще в пути, мы переадресуем ее бесплатно", - подчеркнули в компании.

Публикация НП (скриншот: t.me/novapostcorp)

Как именно можно изменить адрес доставки НП

Согласно информации, опубликованной на официальном портале "Новой почты", в целом менять адрес после отправки посылки можно:

в пределах города;

в пределах Украины.

Так, например, из отделения посылка может поступить в другое отделение, почтомат или на указанный адрес.

Получить посылку НП можно в разных локациях (инфографика: novaposhta.ua)

Как рассчитывается стоимость переадресации

Если услуга по переадресации посылки была заказана до прибытия в начальное место доставки, платить за это не нужно.

В то же время НП учтет размер доплаты за доставку на адрес (если клиентом был выбран именно такой вариант):

+50 гривен - для отправлений до 30 кг и легковых шин и дисков;

+150 гривен - за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг, грузовых шин, дисков и паллет.

Стоимость переадресации до прибытия в начальное место доставки (инфографика: novaposhta.ua)

В то же время может случиться ситуация, когда клиент заказал услугу по переадресации уже после прибытия посылки в начальное место доставки:

либо после выгрузки отправления в отделении, почтомате, пункте выдачи;

либо после передачи курьеру для доставки на адрес.

В таком случае заплатить придется по действующему тарифу нового отправления.

Стоимость переадресации после прибытия в первоначальное место доставки (инфографика: novaposhta.ua)