Надо ли мыть бананы: правда, о которой никто не говорит

Бананы кажутся самым безопасным фруктом: кожура есть, мыть не обязательно. Но все ли так просто? Оказывается, в отдельных случаях бананы действительно надо мыть. И вот почему.
Почему нужно мыть бананы и в каких случаях это просто необходимо, рассказывает РБК-Украина.
Даже если вы не едите кожуру, на поверхности бананов могут оставаться бактерии, плесень, следы пестицидов. Особенно это касается импортируемых партий, которые перевозят в контейнерах с переменной влажностью.
Бананов часто касаются руками в супермаркете, открывают упаковки, выбирают лучшие. На поверхности накапливается множество микроорганизмов, которые попадают на руки, стол или другие продукты, когда вы дома распаковываете покупку.
Специалисты из Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) и Европейского агентства по безопасности продуктов (EFSA) рекомендуют мыть все фрукты, даже с несъедобной кожурой. Причина проста: вы касаетесь кожуры, а затем - других продуктов или своего лица.
Даже если банан выглядит чистым, на нем могут быть невидимые остатки агрохимикатов, которые используют для созревания во время транспортировки. Особенно стоит быть внимательными, если в семье есть дети или люди с аллергиями.
Когда мытье бананов особенно важно
Мыть бананы просто: достаточно проточной холодной воды и, по желанию, пищевой соды или уксуса. Не стоит использовать мыло или моющие средства. После мытья банан нужно вытереть бумажным полотенцем.
Обязательно ли мыть бананы? Нет. Но во многих ситуациях это стоит сделать - для безопасности, гигиены и спокойствия. Это простое действие, которое поможет избежать контакта с нежелательными веществами.
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При написании материала использованы источники: рекомендации CDC, EFSA, статьи на The Washington Post, Healthline