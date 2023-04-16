Утихли ли бои на Бахмутском направлении накануне Пасхи: ответ Череватого

"Наши враги только в своих пропагандистских заявлениях подчеркивают свои так называемые "скрепы", свои православные традиции. На самом деле это абсолютные силы зла, силы тьмы, которых преодолевает украинские Силы обороны", - сказал он.

По словам спикера, за последние сутки на Бахмутском направлении зафиксировано 265 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии со стороны оккупантов, произошло 31 боестолкновение.

"121 оккупант был отправлен в ад, 129 получили ранения", - добавил Череватый.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что российских десантников бросили на усиление "вагнеровцев" в Бахмуте.

По его словам, в течение одного-двух месяцев силы "вагнеровцев" на фронте полностью истощатся.

При этом британская разведка отмечает, что российские десантники стали играть ключевую роль в битве за Бахмут.

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