Представляют ли текущие военные учения в Беларуси угрозу для Украины: ответ пограничников

"Мы наблюдаем за тем, что в ближайшие дни на территории Беларуси должна состояться активная фаза учений, но по нашей информации это исключительно подразделения армии Беларуси будут участвовать на полигонах, которые отдалены от границы с Украиной. Могу отметить, что значительной угрозы это Украине не несет", - заявил Демченко.

По его словам, пограничники продолжают внимательно следить за тем, что происходит на территории Беларуси. Он уточнил, что у России сейчас нет достаточного количества сил на территории РБ, чтобы создать реальную угрозу повторного вторжения с севера или даже для провокаций.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 21 сентября, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал о военных учениях в Беларуси. Он отмечал, что угрозы нет, но есть определенная опасность.

Поэтому, по словам Наева, украинские военные на севере усиливают бдительность и готовятся к реагированию.