Станет ли Вэнс преемником Трампа? Президент США выступил с неожиданным заявлением

Американский лидер фактически впервые опроверг недавние сообщения СМИ. В них говорилось, что он якобы частно заявил донорам Республиканской партии о поддержке вице-президента Джей Ди Вэнса как кандидата на президентских выборах 2028 года.

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, действительно ли он говорил что-то подобное своим соратникам. Американский лидер четко ответил: "Нет".

"Я слышал об этом некоторое время назад. Думаю, он (Вэнс. - ред.) великолепен, но еще слишком рано об этом говорить", - подчеркнул Трамп.

В то же время многие советники и союзники президента США отнеслись к этим сообщениям скептически. Они объяснили, что глава Белого дома нередко говорит разным людям разные вещи, поэтому не уверены, что тот действительно уже избрал Вэнса своим преемником.

Кстати, недавно вице-президент США в шутку прокомментировал разговоры о выборах 2028 года. Он с юмором предположил, что Трамп якобы использует опыт ведущего шоу "Ученик" и устроит своеобразный публичный конкурс, прежде чем определиться с тем, кого поддержать.

Стоит отметить, что американский лидер ранее неоднократно заявлял, что среди своих возможных преемников рассматривает Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.